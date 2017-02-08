讓玫瑰花長高 模範農民研發「樹玫瑰」獲獎

不少消費者喜愛樹玫瑰綻放時高雅的姿態。（記者陳冠備攝）

2017-02-08 17:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田尾鄉農民陳俊吉種植玫瑰花已經超過30年，為延展玫瑰花觀賞性，他投入「樹玫瑰」研究，將矮灌木的玫瑰花嫁接於較粗高的玫瑰砧木上，讓玫瑰可以長高、花期更長，除此他也發展異業結盟，分享技術與自育品種給花卉產銷班成員，創造1億元的產業價值，傑出表現獲得今年全國模範農民獎殊榮。

50歲的陳俊吉退伍後即接手家中的玫瑰種植事業，起初仍以切花類為主，但是受到盤商利潤壓迫於是改種盆花，20年前，他看到一本介紹樹玫瑰的雜誌，發現國內並無人種植，於是興起研發的念頭，為研究嫁接技術，他前後種植國內、外上千種玫瑰品種，經過無數次嫁接研究，終於改良成功。

陳俊吉表示，起初種植的樹玫瑰都太矮，無法超過60公分，最後透過進口，合法引進美國的樹玫瑰研究，才發現砧木的選擇很重要，也是長高的關鍵，而為提高育芽嫁接的成功率，研發對稱芽接技巧等技術，使樹玫瑰能快速成長及保種，提高了母株數量，市場也增加近3成的銷售量。

陳俊吉說，玫瑰是一年四季開花植物，樹玫瑰則肩負造景層次，很受消費者青睞，只是過去是樹玫瑰盆花價格高不可攀，每盆上萬元起跳，而且量少，選擇也少，不過現在有越來越多人投入相關種植行業，他也樂得與人分享嫁接技術與自育品種，現在每盆價格只要1～2000元，一年零售可賣出4、500盆，是過去的5倍，受歡迎程度已不在話下。

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全國模範農民陳俊吉，研發「樹玫瑰」20年。（記者陳冠備攝）

陳俊吉的玫瑰園裡種植上百種品種樹玫瑰。（記者陳冠備攝）

陳俊吉指出，樹玫瑰砧木的選擇很重要，也是長高到150公分的的關鍵。（記者陳冠備攝）