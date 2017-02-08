「佛地魔」下單不取貨 苦了店員 博客來這樣相挺...
2017-02-08 18:38
〔即時新聞／綜合報導〕一位陳姓超商店員在臉書社團《爆料公社》訴苦，指稱有一位客人會在博客來大量訂貨，但卻只來取其中1、2項物件，其餘都放到退貨，讓這位店員不堪其擾，博客來官方針對此事出面表示：「公司若發現消費者有類似情況，會凍結其會員資格。」
每個職業都有說不盡的甘苦談，一位小7店員就在《爆料公社》向網友訴苦表示，一位顧客為了規避博客來規則，開了很多分身帳號訂了大量貨品，取貨名稱還用「佛地魔」、「路易威登」、「濱崎步」等等，該名客人還直接表態不取貨還是會照樣訂，讓這位店員不堪其擾。
據《蘋果》報導，針對此事博客來官方表示，無法針對單一個案回應處理進度，但公司有相關內控機制，發現消費者有類似情況會凍結其會員資格。
不少網友覺得該名店員相當可憐，紛紛留言力挺：「真的很可惡，浪費別人人力，時間跟金錢」、「叫他拿證件出來對我看是不是真的是濱崎步，沒有就不給領」、「需要就醫！」、「7-11和博客來都好可憐」、「請直接派龍x堂堂主去跟他談」、「他可能有人格分裂症...」
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