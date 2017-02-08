鄭文燦釣蟾蜍 桃園「迎古董、接財神」週末見
2017-02-08 13:42
桃園市長鄭文燦（中）釣蟾蜍，預告「迎古董、接財神」週末登場。（記者周敏鴻攝）
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市長鄭文燦上午前往龍潭區龍元宮，拿著釣桿釣起象徵「求錢」的氣球蟾蜍，預告週末假期除了桃園燈會外，還有龍潭迎財神、迎古董嘉年華，歡迎民眾闔家前來沾喜氣。
11日上午9點半開始，龍潭迎財神系列活動「千人擲笅比賽」、「迎財神遶境祈福」、「迎母金補財庫」，鄭文燦說，龍元宮供奉武財神，信眾在元宵節將經過加持的發財母金帶回家，就像家中養隻會生雞蛋的母雞，讓母金滾萬金、財源滾滾來。
12日下午3點，「迎古董嘉年華」登場，將有38支隊伍參加踩街，每支隊伍都精心裝扮，或是八仙過海、或是客家開口獅，也有小朋友扮成金雞丹鳳、星際大戰角色等，精彩可期。
鄭文燦說，迎古董嘉年華已有百年傳統，並非迎接骨董，而是沿襲早年龍潭區分為上街、下街，民眾會在元宵節前後，妝扮自己或製作花燈遊行，藉以諷刺貪官汙吏或土豪劣紳的傳統。
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