直播夯 YouTube推出行動直播與打賞機制

2017-02-08 09:57

〔記者陳炳宏／台北報導〕網紅當道，許多直播主無不絞盡腦汁，在各直播App平台努力尋求打賞，對此，全球最大的網路影音平台怎能坐視不管？

為了讓更多充滿活力與創意的創作者體驗直播樂趣，YouTube今（8）日宣布，包含台灣在內的全球20個國家，推出行動直播功能 （Mobile Live） ，讓擁有1萬以上訂閱數的YouTube人氣創作者，可以運用智慧型手機，隨時隨地一鍵直播影片，與粉絲零時差互動。

同時，YouTube也在台灣搶先推出全新贊助機制「Super Chat」，讓死忠的超級粉絲在收看YouTube直播影片時，透過小額贊助，讓留言以亮眼色彩持續停留於即時留言板上，從眾多訊息中脫穎而出，抓住偶像目光。

YouTube表示，行動直播功能內建於YouTube App中，擁有1萬以上訂閱數的人氣創作者可透過Android或iOS智慧型手機，隨時隨地開啟直播，分享創意與心情；而觀眾則可經由搜尋、YouTube推薦或播放清單得知哪些創作者正在直播，並透過各種裝置收看這些直播內容。

創作者以手機進行直播時，YouTube也會放慢即時留言版的訊息顯示速度，讓創作者在手機上更清楚看到所有粉絲留言，並自由使用開啟或關閉廣告的功能。此外，YouTube也以完善的串流技術，讓來自全球各地的觀眾都可透過不同的網路環境與裝置，順暢觀看直播影片。

另外，YouTube也推出打賞贊助機制「Super Chat」，粉絲在觀看YouTube或YouTube Gaming直播影片時，可以透過YouTube網頁版或Android YouTube App 購買「Super Chat」訊息，系統將根據贊助金額多寡呈現不同色彩及停留在留言板上的時間（最多5小時），讓偶像一眼就能看到粉絲留言。

想購買「Super Chat」訊息，網友可將Android手機畫面轉為縱向模式，並開啟即時留言板，在即時留言板中選取「$」圖示， 選取「傳送 Super Chat 訊息」後，拖曳滑桿選取想要購買的金額，或直接輸入金額，輸入訊息後選取「購買與傳送」，並照指示完成購買程序，購買的「Super Chat」訊息將公開傳送至即時留言版。