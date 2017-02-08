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地震時躲黃金三角？ 消防署：這是錯的！

圖為幼兒園地震避難演練。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-08  07:54

〔即時新聞／綜合報導〕地震時該躲在哪裡？自從921地震後躲在桌子或床櫃旁的「黃金三角」的防震躲避方法被瘋傳，但近日消防署在臉書上破除流言，「黃金三角」其實是錯的保命方法。

內政部消防署6日在官方臉書上表示，921地震後，「黃金三角」或「生命三角求生法」地震時要躲在傢俱旁空間的求生方法被瘋狂轉傳，而最近也在通訊軟體群組流傳「黃金三角」的訊息。消防署呼籲，希望民眾收到此訊息後不要將錯誤觀念再流傳。

消防署說明，地震來時應馬上躲到桌下，並做好「趴下、掩護、穩住並抓住桌腳」的抗震保命3步驟動作比較安全。消防署說，除了地震時做好正確的保命方法外，平時還要固定好家中的傢俱，根據過去統計，地震中受傷的民眾多數是遭到掉落物砸傷或壓傷。

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