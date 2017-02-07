女大生創業養成手遊 邊玩邊當「人生夢想家」
台北商業大學的陳孟妤、王琪雅、劉芷榆、施盈秀等學生創手機遊戲「人生夢想家」，結合青年創業與遊戲養成特色，呈現真實商業經營概況。（施盈秀提供）
〔記者吳柏軒／台北報導〕如何經營網路服飾店？台北商業大學數位多媒體設計系4名女大生透過手機遊戲「人生夢想家」，把真實經營養成帶入，除了讓人體驗如何當個網拍達人，還能學到基礎會計等商業知識，讓遊戲真正寓教於樂。
該遊戲由北商大的陳孟妤、王琪雅、劉芷榆、施盈秀等4人共創，施盈秀說，團隊4人都曾學商，有企管與國貿背景，為了畢業專題才投入手機遊戲製作，因4人都是女生，想推少女經營養成遊戲，但又發現市面上較多餐廳、超商類的經營遊戲，最後鎖定「網路服飾業」為目標，並採日式2D漫畫風格，跳脫框架並希望吸引少女或年輕族群。
其中，遊戲要玩家扮演年輕創業少女，架設網路服飾商城經營，施盈秀表示，希望讓遊戲真實一點，團隊認真把進出貨、架構網站、上架流程等呈現，也實際訪問經營過網拍的同學，收集客服問題等，甚至加入會計專業知識，如損益表、資產負債表、現金流量表等，讓人邊玩邊學基礎會計。
施盈秀還說，最初團隊人沒人會寫程式，只好派出1人努力學習寫程式編碼才能完成，雖最初挑戰很高，也曾想放棄，但最終仍做出成品；而遊戲中除了商業經營元素之外，也加入戀愛養成故事，主角除了經營網路賣衣服外，也可到餐廳、圖書館等碰上男主角，不同對話回應也將觸發不同結局，藉此豐富遊戲內涵。
該遊戲透過發表，獲得科技公司賞識，也跟實際的孕婦服飾品牌進行異業合作，在遊戲中賣孕婦內衣等，打出另類行銷策略，上個月也正式在APP商店上架，提供免費下載遊玩，已有玩家攻略破關發現BUG，施盈秀說非常感謝支持，未來也將修訂，不排除還有其他解鎖內容更新，帶來更多遊戲體驗。
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