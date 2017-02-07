他在日本巧遇胡瓜 鄉民興奮狂喊這四個字

網友在京都八坂神社旅遊時巧遇胡瓜。（圖擷取自PTT）

2017-02-07 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕藝人出國旅遊不免會被認出，有一位網友就在PTT八卦板貼出自己在日本旅遊時遇到綜藝天王「胡瓜」的照片，沒想到引起眾多鄉民暴動，在底下紛紛留言胡瓜在《綜藝大集合》常說的台詞「下面一位！」，讓人直呼這推文「有聲音」。

網友表示自己在日本京都的八坂神社旅遊時巧遇胡瓜，並貼出與胡瓜的合照，只見胡瓜看起來精神不錯，開心地和網友合照。

不過許多鄉民一看到胡瓜之後，紛紛在底下留言胡瓜在綜藝節目《綜藝大集合》中常說的台詞「下面一位！」，令人笑翻，更有鄉民笑說：「推文好吵啊～」、「推文有配音XD」不過有網友注意到胡瓜頭髮斑白，感嘆地說：「感覺真的老了...」、「胡瓜真的老惹QQ」

胡瓜名台詞：