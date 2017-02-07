西屯公所提前寒假收心操 替代役男當課輔

2017-02-07 14:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕再過一週就要開學，西屯區公所今天舉辦為期3天的寒假課後輔導，全部由替代役男擔任輔導老師，除了讓替代役男從事社會公益、也讓西屯區小朋友藉著課輔了解西屯歷史，也能提早收心。

西屯區公所每一年都會安排替代役男來從事公益工作，服務深入西屯各社區，如協助打掃獨居老人的環境等，而替代役男每一位都有其專長，因此公所每一年都會安排替代役男執行課業輔導的工作，教轄區內小朋友功課及才藝。

今年西屯區公所的寒假課後照顧活動今天開始，共舉辦3天，課程除了有課業輔導，還有才藝教學、體能活動、團康活動及交通安全的宣傳。

今天一開課，西屯區公所區長何國裕先帶著小朋友參觀西屯區公所，並講解西屯的歷史，再由替代役男帶著小朋友逐層樓參觀公所。

由於公所的6樓是社會局的西屯家庭福利服務中心，社工科也設在此處，科長陳麗華則為小朋友講解家庭福利服務中心的功能。

今天參加課輔有11位小朋友有些是低年級生，有些高年級生，很多小朋友表示，這樣活動很有趣，可以了解到很多平時都不了解的事情。

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