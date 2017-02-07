扶輪公益網攜手新北實物銀行 愛心資源擴大

新北「實物銀行」與「扶輪公益網」合作，擴大愛心媒合服務；左起為國際扶輪3520主委林華明、社會局長張錦麗、市長朱立倫、3480總監廖文達、3490總監謝木土。（記者何玉華攝）

2017-02-07 11:32

〔記者何玉華／新北報導〕新北市「幸福滿屋實物銀行」今天與國際扶輪3480、3490及3520地區公益網委員/聯誼會共同宣布合作，未來全台扶輪社友的職業資源，將可透過扶輪公益網APP捐輸，進而由新北市各區域服務中心的社工媒合給有需求的弱勢家庭。

「扶輪公益網」於104年建置，提供社友們利用自身的職業資源、人脈或經驗協助社福團體等，包括社友林沂潔幫業主室內設計時，會將業主不需要的二手物資上網公告，供已上網註冊的300多家社福單位免費索取，幫助家徒四壁的弱勢家庭打造溫暖的窩。

就連小小的牙膏也助人無限，社友陳忠任說，原本打算捐贈1500條牙膏，資訊上網後，許多團體表達需求，數量追加到4000多支，他說，「扶輪公益網」與新北「實物銀行」的結合，可以發會更大的力量，照顧更多的人。