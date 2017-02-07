台中鳳凰主燈撞臉「尖叫雞」 笑翻網友

2017-02-07 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕台中元宵燈會今年以百鳥之王「鳳凰」為雞年主題燈，但有網友上傳現場拍攝照片至《爆料公社》，疑惑表示是否眼睛業障重，不然怎麼看都像是「尖叫雞」。

今年台中元宵燈會於2月5日至19日，在台中公園、港區藝術中心登場，台中公園為雄性的「鳳」，清水是雌性的「凰」，主燈秀為鳳凰花開。但有眼尖的賞燈民眾上傳1張現場拍攝的仰望照，其造型太像「尖叫雞」，讓他直呼「眼睛業障重」。

對此，多數網友大讚「真的很像」，還有網友笑稱，這「其實是金氏世界記錄的超大型哀嚎雞」、「我比較想知道，會一樣的啊啊叫嗎」、「想捏」、「鳳凰毛被拔光啦」，也有人猜測，牠們可能是兄弟，另有人堅稱是鳳凰沒錯，「如果看起來不像，一定是你的眼睛業障重」，部分網友則大讚聰明，「意圖使人拍照上傳」，成功宣傳燈會。