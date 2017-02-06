世大運8月登場 竹縣人工草皮足球場取得FIFA認證
新竹縣教育處表示，縣立體育場第二運動場配合世大運打造國際人工草皮足球場地，已取得國際足球總會最高標準兩顆星的認證通過，將可舉辦任何一種國際足球賽事。（新竹縣政府提供）
〔記者廖雪茹／竹北報導〕第29屆世界大學運動會今年8月19日將在台北登場，新竹縣支援水球、柔道、武術、柔道等四項競賽；其中，斥資2億7000萬元打造國際足球賽場的縣立體育場第二運動場，雖第6次招標才標出，但施工進度超前，人工草皮更已取得國際認證，縣府爭取在4月間竣工、5月驗收，並在7月初辦理測試賽。
北市政府副秘書長薛春明今天率團拜會新竹縣長邱鏡淳，並現勘世大運在新竹縣的3處場館；薛春明說，柯市長很滿意並感謝竹縣府配合趕工，將與竹縣府在城市行銷，以及賽會所需的物流、醫療、消防、維安等方面持續合作，共同辦好世大運。
縣府教育處表示，第二運動場配合世大運的新建工程，分兩部分進行，包括2500席看台建築物和人工草皮足球場地；其中，人工草皮寬75公尺、長109公尺，去年10月動工後，歷經3個月施工，已在元月24日取得國際足球總會（International Federation of Association Football ，簡稱FIFA）兩顆星的認證通過，可舉辦任何一種國際足球賽事。
教育處補充，FIFA對於人工草皮足球場的認證，需通過減震、垂直變形試驗、表面規律性、旋轉阻力等多項測試，為新竹縣市首座通過FIFA認證的人工草皮球場，不受雨天限制，草皮也不需休養期，未來可大幅節省養護經費，全年都可提供球員高品質的運動環境。至於足球場看台，結構體預計3月完工，裝修及雜項工程4月完成。
教育處說，體育館和游泳館第一階段工程，包括機電工程、照明及空間整修等，已在去年12月完工；第二階段的租賃工程及維安設備等，則預計7月底前完成。
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標題：世大運8月登場 竹縣人工草皮足球場取得FIFA認證
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