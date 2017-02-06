一片寒流不景氣聲中 米包龜師傅異軍突起

澎湖碩果僅存的一組米包龜師傅，由農曆年尾忙到年頭。（記者劉禹慶攝）

2017-02-06 18:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一片寒流不景氣聲浪中，米包龜師傅卻異軍突起，今年澎湖碩果僅存的一組米包龜師傅，卻接單接不完，由農曆年尾忙到年初，今年製作16隻，不僅在澎湖本島，連離島望安水垵也跨海製作，並遠征中國廈門海滄。

元宵節為澎湖年節重頭戲，米包龜原本是主角，但隨著時代進步，被黃金龜、金錢龜、美金龜等高單價物品取代，但仍有許多廟宇疊砌米包龜應景，澎湖現有僅存的一組米包龜師傅，由南甲海靈殿師傅陳兆慶領軍，帶領黃如德、陳清福、孫一中等人，四處接訂單，忙得不亦樂乎，成為不景氣中一枝獨秀的行業。

澎湖地方諺語：「摸龜頭，起大樓；摸龜尾，存家伙；摸龜殼，事業穩達達；摸龜腳，金銀財寶滿厝腳」；所以大型米包龜在廟宇相當受歡迎，但因米包坑粒不平，需要專業師傅進行疊砌，也造就了米包龜師傅，在不景氣的經濟寒冬中異軍突起，通常陳兆慶等人1天就能完成1隻大米包龜，但先前作業卻相當耗時，必須準備米包及放置台，所以無法同時接案。

今年陳兆慶等人從農曆年前就接案，陸續完成中國廈門海滄6萬6千斤米龜、澎湖湖西白坑玉聖殿1萬2千斤及馬公石泉朱王廟1萬1千1百斤，還有興仁懋靈殿、龍門觀音廟、鎖港紫微宮、鎖港土地公廟、重光靈光殿、觀音亭及南甲海靈殿廟宇米包龜，通常較小以綠蠵龜為型疊砌、大的則是玳瑁造型，雖然生意興隆，但因師傅們都有年紀，後繼無人是最大隱憂。