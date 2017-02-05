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中捷綠線首列電聯車 運抵台中港

台中市府歡迎捷運電聯車運抵台中港。（記者張軒哲攝）

2017-02-05  15:54

〔記者張軒哲／台中報導〕台中捷運時代來臨！在民眾期盼中，台中捷運首輛電聯車今日下午由日本運抵台中港，綠色飾條車身頗具現代感，12日舉辦電聯車遊行活動，沿中二路運抵北屯機廠，並於沿線大新、四維國小停留開放民眾參觀，預料將吸引民眾一睹電聯車風采。台中市府指出，電聯車8月將試運轉，綠線預計109年全線通車。

綠線電聯車2列4節車廂今日由日本神戶運抵台中港14號碼頭，下午舉行電聯車到港啟動儀式，台中市長林佳龍與高鐵局長胡湘麟、台北市捷運局長張澤雄等人見證歷史一刻。台中市交通局長王義川指出，捷運綠線首列電聯車已於去年完成製造組裝，這次先到台中港的電聯車共有2列4節車廂以及8座轉向架等附屬設備。

電聯車市區遊行 12日登場

王義川說，綠線共採購18列電聯車，每列車由2節車廂組成，每節車廂可載運200多名乘客，一列車可載送536名乘客。因電聯車運抵台中港後，還要停留港區進行報關作業，12日的電聯車市區遊行活動，遊行路線沿中二路、向上路、五權西路、文心路、北屯路及松竹路運抵北屯機廠，並將於捷運沿線的大新國小及四維國小停留開放民眾參觀，讓民眾近距離參觀電聯車，並合影留念。

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台中捷運綠線電聯車車體頗具現代感。（記者張軒哲攝）

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