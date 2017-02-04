1261歲老茄苳樹王公重見天日 藝術家記錄風采

集結大埔里地區知名藝術家的「埔里寫生隊」今天特別前往茄苳樹王公寫生創作。（記者佟振國攝）

2017-02-04 19:56

〔記者佟振國／南投報導〕位於私人土地並封閉多年的南投縣埔里鎮千年茄苳樹王公，愛樹的民宿業者吳宗憲去年特別買下旁邊的房子及樹前空地，最近開放民眾參觀，讓老樹重回民眾懷抱，集結大埔里地區知名藝術家的「埔里寫生隊」今天首度前往寫生，記錄千年茄苳樹王公的風采。

埔里鎮南安路的茄苳樹高17公尺、胸高直徑392公分，周圍長12．3公尺，須9名成人才能合抱，民國74年經台大農學院鑽取樣本木條實測，推定樹齡約1229年，應是全台平地樹齡最大的茄苳樹，今年又相隔32年，茄苳樹已1261歲，居民奉為茄冬樹王公，多年來立廟祭拜，香火鼎盛。

由於茄苳樹王公位在私有地，縣府列為珍貴老樹，但受限產權，管理維護不易，直到去年8月在魚池鄉經營民宿的業者吳宗憲，特別買下老樹旁的房子與涵蓋樹前空地，拆除原有停車棚架與部分人工鋪面，完成現地改善，最近正式開放參觀，讓老樹重回眾人懷抱。

集結大埔里地區知名藝術家的「埔里寫生隊」，今天首辦千年老樹寫生會，以水彩、素描、油畫等方式，呈現千年老樹風采。

從小愛樹的民宿業者吳宗憲表示，去年8月從魚池到埔里想看看茄苳樹王公，卻不得其門而入，總覺得好像有什麼事情放不下，原來冥冥中老樹爺爺把他找來，就是要他買下旁邊的房子及部分土地買下，讓它能夠重獲人們的關愛，今天還有許多知名藝術家來寫生創作，應該是樹爺爺最快樂的一天。

吳宗憲指出，老樹有許多寄生植物，樹幹也有空洞與腐蝕，希望透過各界力量能讓老樹獲得更好照顧，是他最樂見的事。