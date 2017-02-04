1261歲老茄苳樹王公重見天日 藝術家記錄風采
2017-02-04 19:56
集結大埔里地區知名藝術家的「埔里寫生隊」今天特別前往茄苳樹王公寫生創作。（記者佟振國攝）
〔記者佟振國／南投報導〕位於私人土地並封閉多年的南投縣埔里鎮千年茄苳樹王公，愛樹的民宿業者吳宗憲去年特別買下旁邊的房子及樹前空地，最近開放民眾參觀，讓老樹重回民眾懷抱，集結大埔里地區知名藝術家的「埔里寫生隊」今天首度前往寫生，記錄千年茄苳樹王公的風采。
埔里鎮南安路的茄苳樹高17公尺、胸高直徑392公分，周圍長12．3公尺，須9名成人才能合抱，民國74年經台大農學院鑽取樣本木條實測，推定樹齡約1229年，應是全台平地樹齡最大的茄苳樹，今年又相隔32年，茄苳樹已1261歲，居民奉為茄冬樹王公，多年來立廟祭拜，香火鼎盛。
由於茄苳樹王公位在私有地，縣府列為珍貴老樹，但受限產權，管理維護不易，直到去年8月在魚池鄉經營民宿的業者吳宗憲，特別買下老樹旁的房子與涵蓋樹前空地，拆除原有停車棚架與部分人工鋪面，完成現地改善，最近正式開放參觀，讓老樹重回眾人懷抱。
集結大埔里地區知名藝術家的「埔里寫生隊」，今天首辦千年老樹寫生會，以水彩、素描、油畫等方式，呈現千年老樹風采。
從小愛樹的民宿業者吳宗憲表示，去年8月從魚池到埔里想看看茄苳樹王公，卻不得其門而入，總覺得好像有什麼事情放不下，原來冥冥中老樹爺爺把他找來，就是要他買下旁邊的房子及部分土地買下，讓它能夠重獲人們的關愛，今天還有許多知名藝術家來寫生創作，應該是樹爺爺最快樂的一天。
吳宗憲指出，老樹有許多寄生植物，樹幹也有空洞與腐蝕，希望透過各界力量能讓老樹獲得更好照顧，是他最樂見的事。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 響應新台幣重新設計 網友讓500元鈔票上真有伍佰！
- 原作者重新彩妝林默娘花車 鄉民驚艷：好太多了
- 松山慈惠堂 猜燈謎、園遊義賣慶元宵
- 鹿埔清安宮大龜王 重逾2萬台斤
- 要發了？ 40幾隻燕子狂衝他家...
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 騎士闖紅燈撞千萬「大牛」這下賠大了！
- 正妹受訪談割包皮 觀眾全在看激凸美乳
- 平鎮早餐店火警 釀母女2人葬身火窟悲劇
- 澎湖百公頃花海 美到四月中
- 張善為病3年工作全停擺 經濟來源從哪來？
- 十大神農蔡宜修 種高麗菜年獲利500萬
- 代理宜蘭縣長 吳澤成:延續縣政
- 新北最大 賢孝童軍體驗營區啟用
- 劉德華墜馬逾半月 手寫字跡曝光洩病況
- 為何是這4人遭撤換？ 內閣改組內幕曝光！
- 黨內大老批年金改太少 副總統凌晨發文...
- 柯P參加泛藍千人宴 郝龍斌：這邊都是我的志工
- （影音）I奶女星拚獎金 奶夾口含好犯規
- 魔獸雙20 小哈達威搶走鎂光燈
- 輾死重機騎士逃逸 砂石車司機被判1年10個月
- 碧昂絲挺雙胞胎孕肚 下周登葛萊美表演
- 萬寶龍跨界訂製服 筆奢華
- 鬆綁連署門檻被視為助詹啟賢 洪秀柱：這種想法不正確
- 中職》羅嘉仁持續復健 可能下半季才重返一軍
- NBA》姚明球衣退役還想打 火箭爭氣延長賽驅逐公牛
- 高雄電影館精選》坎城金獎片 六部看個夠
- 星座專家剖析 柯P會有貴人相助
- 毒男腦內卡鐵片 涉連續縱火
- 許孟哲分手33天滿臉鬍渣 削瘦未走出情傷
- 內閣改組 4部會換將
- 戴君竹1歲女兒心疼爸午夜返家 每天苦等只為說...
- 春安落幕 警搗職業賭場達2441件
- 囂張！買彩券兼行竊 賊隔日還回店兌獎
- 周董拚百轟 珍惜有球打
- 陳美鳳合體翁家明 螢幕夫妻紐約當鄰居
- 車賊上網盯警蹤 滑手機閃神被逮
- 好萊塢反川普 阿諾反擊裘莉投書
- 他酒駕撞到這個東西 噁心超臭的！
- 卜派人字拖 速配奧莉薇
- 日職若沒機會 李杜軒將投入中職選秀
- 人生作業簿 一半正常一半崩潰
- 有機肥補助今年加碼 每公頃最高1萬2千元
- 務實不膨風 林聰賢內閣改組活棋
- 工商團體 籲勞動部速提一例一休配套
- 坦言成名後也曾迷失 家人成金裕貞最大支柱
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：1261歲老茄苳樹王公重見天日 藝術家記錄風采
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分