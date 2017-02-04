埋藏一年的回憶有洋蔥 讓南台強震受災戶哽咽

高小姐與女兒，找回多年前的照片與畫作。（記者王捷攝）

2017-02-04 19:48

〔記者王捷／台南報導〕0206地震將滿週年，今日在台南台灣歷史博物館舉辦失物招領，但事隔一年才舉辦記者會，台史博指出，這些失物當初是由一堆廢土中取出來，受災戶當時並沒有時間尋找失物，經過一年的清理與修復，才將失物呈現給受災戶，受災戶洪家益、李宗典都到台史博領回屬於自己的遺失物，有受災戶說，找回這些失物回憶無價。

地震發生後警方將貴重物品先行保管後，沒有人撿拾的遺失物就跟著廢土一車車送往安南區一處掩埋場，有館員發現後認為這些遺失物有紀念的價值，也有可能是家屬還來不及撿回，館員就發起了救回遺失物的計畫，從廢土中翻出遺失物，並且定位出遺失物的位置。

其中一名高小姐是從事教職，當時有一份教師證書，還有女兒小時候的畫作遺失在廢墟裡，台史博的工作人員，透過現場遺失的一張掃墓照片，分析出戶籍資料找到多年前高小姐的照片，讓高小姐與女兒相當感動，覺得回憶是無價的。

台史博工作人員在地震後到仁德、歸仁、新化及永康等受損現場勘查，並在市府文化局、工務單位及警察局的協助下，搶救居民諸如神像、照片、成長紀錄等遺失物，昨日受到外界關注的受災戶李宗典、洪家益都到台史博，李宗典在現場拿回了幾張照片，洪家益則是拿回銀行存簿。

台史博指出，這些遺失物台史博從廢土中挖出來後，經過烘乾、除黴並試當修復，今日共有16個家庭，共領回62項遺失物，領回的照片也超過300張。家屬也說，雖然這些遺失物已經不能使用，但是回憶無價。