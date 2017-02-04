喜迎元宵 葫蘆墩公園將展國際級互動燈藝裝置
[即時]中市喜迎花博慶元宵 葫蘆墩公園將展國際級互動燈藝裝置。（記者黃鐘山攝）
〔記者黃鐘山／台中報導〕迎接2018台中世界花博，由市府新聞局主辦的「2017豐慶燈景賀新年-花都山城亮藝點」活動，將於明（5）日晚間在豐原葫蘆墩公園點燈，有別於一般多展示傳統花燈，這次活動邀請李明道、陳永基與周育潤等國際級設計大師，融合在地花博元素及新春節慶意象，打造多座夢幻絕美的現代化互動燈藝裝置，帶給市民不同以往的元宵賞燈體驗。
市府新聞局表示，中台灣元宵燈會明日晚間將於台中公園與港區藝術中心登場，而山城豐原也不缺席，該局在不影響花博會場施工下，於花博三大展區之一的豐原葫蘆墩公園，展出李明道、陳永基與周育潤等國際設計大師，所設計的「台灣寶島日日春」、「鏡花水月」花燈道與「安雞樂業」燈屋等大型互動燈藝裝置。
新聞局指出，李明道為今年總統府音樂會活動總策劃，多次與張惠妹、五月天、伍佰等知名藝人合作專輯設計，這次他選用台灣常見的日日春花為意象主題設計發光帳篷，除取日日春的吉利諧音帶來新春祝福，也代表台灣人的堅強與溫暖。
國際知名設計師陳永基曾獲「德國紅點reddot Grand Prix全場大獎」，他打造無限反射的「鏡花水月」花燈道，隧道中布滿台中盛產的百合、火鶴、文心蘭等花卉，並與盞盞繁燈相互輝映，形成紛花飛舞的幻夢世界。
周育潤是台灣個人第一位獲得德國iF設計獎，為傳達花博自然永續發展的精神，以中部見長的竹編工藝，結合可以環保再利用的素材，製作出「安雞樂業」燈屋。
活動除精彩可期的燈藝裝置外，還有以台中花博四寶：台灣黑熊、穿山甲、石虎及白海豚所精心規劃的咖啡杯、小火車遊樂設施，以及招好運的祈願區，週末期間更推出元宵燈籠彩繪、葫蘆吊飾彩繪、原民祈福手鍊編織、金雞報喜賀卡版印手作體驗，活動內容豐富多元。
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