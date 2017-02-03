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文組哪個科系最有前途？ 鄉民大推這個系...

2017-02-03  20:32

〔即時新聞／綜合報導〕有些人在選大學科系時會根據興趣挑選、也有人會依職涯發展選擇。最近批踢鄉民就針對最有前途的大學文組科系進行討論，結果被最多人認為有前途的科系是會計系。

一位網友今天在批踢踢八卦版發文，指出自己是滿18歲的文組學生，希望知道撇開興趣，目前在文法商中，哪個科系最夯、最有前途。該網友說，「個人覺得是國貿，因為從蔣老頭遷台後，台灣的貿易依存度甚至超過100%。」、「至於法律，我認為台灣法跟歐美大陸法又有出入，再加上產出一隻馬、一隻扁，哀...」

這樣的問題引來許多鄉民討論，在鄉民眾多意見中，有最多人認為會計系有前途。很多鄉民都指出，會計雖然很操但保證就業、工作穩定，而且有沒有執照，薪資的落差也不大。不過也有網友提到其他科系，像是文創設計、英文及行銷相關科系。

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  • 有些人在選大學科系時會根據興趣挑選、也有人會依職涯發展選擇。（情境照）

    有些人在選大學科系時會根據興趣挑選、也有人會依職涯發展選擇。（情境照）

  • 被最多鄉民認為有前途的科系是會計系。（圖擷自批踢踢）

    被最多鄉民認為有前途的科系是會計系。（圖擷自批踢踢）

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