未來將推儲值卡？麥當勞坦承：正在測試階段

2017-02-03 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕國內許多連鎖品牌為了方便顧客購物，都會推出自家的儲值卡供客人使用。最近台灣麥當勞也表示，已經在進行卡片的相關測試，不過推出時間和細節還無法說明。

綜合報導指出，最近有網友在新北市三重區的麥當勞櫃檯看到讀卡機，他原以為機器是要讓顧客用悠遊卡、一卡通結帳，但店員卻說該機器不能讀悠遊卡。該網友因此猜測，麥當勞要在台灣推出專屬儲值卡。

台灣麥當勞對此回應，為了持續提供消費者更便利的服務，現正在進行卡片相關系統測試，不過推出時程和細節，暫時還無法說明。至於未來是否會納入悠遊卡、一卡通，麥當勞說現在是測試階段，還在評估各種可能。