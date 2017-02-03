降雨不如預期 新北、桃園水情拉警報
2017-02-03 15:47
降雨不如預期，新北部分地區、桃園水情拉警報。圖為石門水庫。（水利署提供）
〔記者楊綿傑／台北報導〕因去年12月起降雨情形不如預期，加上本月2日起桃園及石門農田水利會一期作開始供灌，石門水庫蓄水位持續降低，蓄水量較近10年同期平均少約1800萬噸；水利署北區水資源局於今起針對桃園市、新北市板新地區調整水情燈號，由代表水情正常的藍燈變為代表水情稍緊的綠燈，呼籲民眾節約用水。
水利署說，去年12月及今年1月石門水庫集水區累積降雨量僅分別為26毫米及21毫米，為歷年同期降雨量之35%及24%，而石門水庫截至今日上午水位為237.68公尺，有效蓄水量約1億4532萬噸（蓄水量約72%），蓄水量較近10年同期平均已少約1800萬噸。雖春節有零星降雨，但未對水庫帶來足夠入庫水量，因此對相關供水區域發布水情稍緊之燈號。
至於應該如何因應，水利署表示，依中央氣象局未來氣候展望，未來一季台灣北部以降雨正常至偏少的機率較高，水利署除持續加強監測，必要時配合天氣狀況實施空中及地面人工增雨作業，並邀集相關單位召開水源調度協調會議，以提高購買水量、加強自來水管壓調控及農業用水採取加強灌溉管理節水開始因應。水利署也提醒民眾，應該節約用水，以延長水庫供水時間，避免缺水危機。
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