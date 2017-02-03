| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
開老爸車連續縱火洩憤 犯嫌被聲押
 首頁 > 生活

降雨不如預期 新北、桃園水情拉警報

降雨不如預期，新北部分地區、桃園水情拉警報。圖為石門水庫。（水利署提供）

2017-02-03  15:47

〔記者楊綿傑／台北報導〕因去年12月起降雨情形不如預期，加上本月2日起桃園及石門農田水利會一期作開始供灌，石門水庫蓄水位持續降低，蓄水量較近10年同期平均少約1800萬噸；水利署北區水資源局於今起針對桃園市、新北市板新地區調整水情燈號，由代表水情正常的藍燈變為代表水情稍緊的綠燈，呼籲民眾節約用水。

水利署說，去年12月及今年1月石門水庫集水區累積降雨量僅分別為26毫米及21毫米，為歷年同期降雨量之35%及24%，而石門水庫截至今日上午水位為237.68公尺，有效蓄水量約1億4532萬噸（蓄水量約72%），蓄水量較近10年同期平均已少約1800萬噸。雖春節有零星降雨，但未對水庫帶來足夠入庫水量，因此對相關供水區域發布水情稍緊之燈號。

至於應該如何因應，水利署表示，依中央氣象局未來氣候展望，未來一季台灣北部以降雨正常至偏少的機率較高，水利署除持續加強監測，必要時配合天氣狀況實施空中及地面人工增雨作業，並邀集相關單位召開水源調度協調會議，以提高購買水量、加強自來水管壓調控及農業用水採取加強灌溉管理節水開始因應。水利署也提醒民眾，應該節約用水，以延長水庫供水時間，避免缺水危機。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新北 桃園 水庫 水情 降雨
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香菇肉羹湯
古早味炸醬
蘋果洋蔥燴雞肉
有機蔬果不用洗？
轉寄

標題：降雨不如預期 新北、桃園水情拉警報


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月3日‧星期五‧丁酉年正月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.