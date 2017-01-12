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小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援 高雄桃源凌晨規模4.4地震 南台灣搖晃 花蓮新城深夜追撞車禍6傷 1女無呼吸心跳
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高雄桃源凌晨規模4.4地震 南台灣搖晃

2017-01-12  01:53

〔即時新聞／綜合報導〕今天凌晨1點31分，高雄市桃源區發生規模4.4地震，地震深度僅5公里，高雄、雲林、台南、屏東、台東、彰化均能感受到地震的威力。

根據中央氣象局最新的資料顯示，高雄市桃源、嘉義縣大埔震度達到4級，台南市新化、嘉義市震度為2級，台東利稻、雲林草嶺、台南市、屏東市、斗六市、彰化市，震度都達到1級。目前尚未傳出災情。

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