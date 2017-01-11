高麗菜價狂跌 埔鹽鄉農民開放採摘俗俗賣

2017-01-11 20:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕快來採高麗菜喔！彰化縣埔鹽鄉農民陳文陵，種植2分地的高麗菜，現在正是飽滿採收期，但是高麗菜（初秋種）每公斤市價僅剩6塊錢，陳姓農民考量包裝加運費恐會入不敷出，決定不如開放菜田讓民眾來採收，而且每顆只要10塊錢。陳文陵表示今年暖冬，高麗菜又大又飽滿，每顆估計超過2公斤，真的很超值，要搶要快。

陳文陵表示，真的遇到歹年冬，去年9月底是高麗菜成長期間，卻遇到梅姬颱風攪局，2分多地的高麗菜全部爛根壞死，準備搶種時，菜苗又都被大宗菜農買走，拖了1個月才能買到菜苗復耕，當時高麗菜行情漫天喊價，1顆能賣300元，可是小農只能看得到賺不到，2個月後，高麗菜終於成熟了，可是現在菜價每公斤只剩6塊錢，價差50倍，真的是菜金菜土。

陳文陵說，目前種植的兩分地高麗菜約5000多顆，預計本週六可全面採收，可是考量裝菜紙箱，二手的每只就要12元，加上運費等開銷，根本不足打平3萬元的用料成本費，幾經考量決定本週六早上開放菜田，不分大小，1顆10元，讓民眾現採最新鮮的高麗菜回家。

陳文陵也說，現在氣候最適合高麗菜生長，因為早晚溫差大，種出來的高麗菜又脆又多汁，歡迎民眾攜家帶眷一起來體驗採收樂趣；他也提醒民眾，自採民眾自備袋子與工具，需按照順序採收、否則需加價，地點在埔鹽鄉埔打路打廉白鷺生態池對面。