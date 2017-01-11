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停用Facebook會很痛苦？研究結果超乎你的想像！

2017-01-11  20:15

〔iStyle頻道／綜合報導〕不管是搭捷運，還是和朋友出門逛街，總是免不了拿出手機，打開Facebook滑一下，生活周遭各種朋友動態和新聞資訊都能在那裡一次網羅，如果叫你不要用，光想是不是就覺得很痛苦呢？或許事情沒你想的這麼糟，近期發表在《Cyber​​physiology》的研究顯示，只要停止使用Facebook一個禮拜，你內心的幸福感反而會更重，生活過的更快樂。

這項調查約2000人參與，平均年齡為34歲，參與者中有各種不同使用程度的Facebook用戶，將他們分為兩組，一組不受影響持續使用，另一組則停用，一個星期過後，結果相當令人訝異，原以為會無法適應沒有Facebook生活的重度使用者，停用後反而活得更快樂，幸福感和生活滿意度甚至大大提升，然而，這個影響對中度或輕度使用者則沒有發揮多大的效果。

研究人員Tromholt Morten認為這項研究證明「停用Facebook情感生活會更健康」不過，他建議不想戒除Facebook的使用者調整自己的使用行為，除了避免多追蹤容易讓人產生忌妒、情緒低落的文章外，也必須積極和他人互動，建立人際之間的聯結，如此一來生活就能過得更快樂、更有趣。

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  • 或許戒掉Facebook沒你想的那麼難，多讓生活回歸現實吧！（擷取自nyanchan22 instagram）

    或許戒掉Facebook沒你想的那麼難，多讓生活回歸現實吧！（擷取自nyanchan22 instagram）

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