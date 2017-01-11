| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北農證實韓國瑜今將遞辭職信 擬參選黨主席？
 首頁 > 生活

非法壯陽藥流竄市面 吃了勃起卻痛不停

食藥署檢驗違法藥品，有7成添加西藥成分，最多是壯陽和助「性」的成分，但恐造成身體損壞。（記者吳亮儀攝）

2017-01-11  12:25

〔記者吳亮儀／台北報導〕來路不明的藥別亂吃，小心吃了「命根子」壞掉。食品藥物管理署今天公布去年檢驗的違法藥品結果，以壯陽藥物佔最大宗，摻了威而鋼成分的「思登那菲（Sildenafil）」，最嚴重恐會造成長時間的疼痛性勃起。

食藥署接獲包括檢調和各縣市衛生局送來的檢體中，202件中，有144件確認西藥成分，超過7成。其中，以檢出壯陽藥類最多，非法添加治療勃起功能障礙藥品成分Sildenafil達48件。

食藥署研究檢驗組副組長王德原表示，亂服用這些藥物，恐造成低血壓、頭痛、暫時性視力模糊及疼痛性勃起等副作用。

另外，食藥署也檢出許多藥品含亞硝酸酯類，它本用在室內除臭劑、液體芳香劑等，也是鬆弛平滑肌和擴張血管等作用，但有頭痛、視力模糊、變性血紅素貧血等副作用。

王德原說，因被吸入後會產生短暫欣快感，常被濫用做為娛樂性用途，但恐致頭痛、視力模糊、變性血紅素貧血等副作用。

食藥署強調，國內藥品管制嚴格，未經核准而擅自輸入，涉違反藥事法製造或輸入偽藥或禁藥者，可處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 壯陽藥 威而鋼 食藥署
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：非法壯陽藥流竄市面 吃了勃起卻痛不停


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.