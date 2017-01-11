非法壯陽藥流竄市面 吃了勃起卻痛不停

食藥署檢驗違法藥品，有7成添加西藥成分，最多是壯陽和助「性」的成分，但恐造成身體損壞。（記者吳亮儀攝）

2017-01-11 12:25

〔記者吳亮儀／台北報導〕來路不明的藥別亂吃，小心吃了「命根子」壞掉。食品藥物管理署今天公布去年檢驗的違法藥品結果，以壯陽藥物佔最大宗，摻了威而鋼成分的「思登那菲（Sildenafil）」，最嚴重恐會造成長時間的疼痛性勃起。

食藥署接獲包括檢調和各縣市衛生局送來的檢體中，202件中，有144件確認西藥成分，超過7成。其中，以檢出壯陽藥類最多，非法添加治療勃起功能障礙藥品成分Sildenafil達48件。

食藥署研究檢驗組副組長王德原表示，亂服用這些藥物，恐造成低血壓、頭痛、暫時性視力模糊及疼痛性勃起等副作用。

另外，食藥署也檢出許多藥品含亞硝酸酯類，它本用在室內除臭劑、液體芳香劑等，也是鬆弛平滑肌和擴張血管等作用，但有頭痛、視力模糊、變性血紅素貧血等副作用。

王德原說，因被吸入後會產生短暫欣快感，常被濫用做為娛樂性用途，但恐致頭痛、視力模糊、變性血紅素貧血等副作用。

食藥署強調，國內藥品管制嚴格，未經核准而擅自輸入，涉違反藥事法製造或輸入偽藥或禁藥者，可處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。