腰痠背痛不能忍 微創手術可以解決

2017-01-11 15:01

〔記者陳燦坤／雲林報導〕長骨刺千萬不能輕忽，北港媽祖醫院今天提及許多年長民眾擔心開刀風險大，可能造成癱瘓而忍痛或尋求偏方治療，反而導致症狀加劇，呼籲患者應及早接受醫療院所治療，避免影響生活品質。

雲林縣沿海農漁勞動人口眾多，因長期從事粗重勞務，椎間盤突出或骨刺患者比例偏高，卻因擔心開刀風險過高，可能因手術失敗造成半身癱瘓等後遺症，不願意接受正規治療，反而尋求偏方治療，北港媽祖醫院羅元舜醫生過去還曾聽聞患者為治療骨刺，竟聽信秘醫建議，在患處放置草藥點火，結果症狀沒有緩解，皮膚則造成燒燙傷。

今天北港媽祖醫院醫師張建鈞則親自示範內視鏡儀器，強調現在醫學科學發達，罹患骨刺或椎間突出，都能夠透過微創治療，患者通常在一天內可出院，後遺症風險降低，同時能夠提高術後生活品質。