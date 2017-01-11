軍人高三女友劈腿 卻被砲友外流床照

2017-01-11 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕臉書社團《靠北女友》日前有一名網友爆料，一位職業軍人朋友屢遭高三女友劈腿，卻還是選擇原諒，對此他深感不解，也破天荒在靠北社團中附上一張「床照」，短時間引起網友留言卡位，求公開這名劈腿正妹。

網友在《靠北女友》爆料，這名劈腿他朋友的高三女學生，不只搞兵變還找砲友，讓朋友十分傷心，也心疼朋友最終還是選擇原諒，因此透過前女友關係，放上當事人馬賽克床照爆料。

網友原文寫下，「我看你哭的死去活來卻還故作堅強，你到底知不知道我們多難過？你在部隊帶著迷彩帽，回家女朋友給你帶綠帽！你在部隊留守被操的累昏，你的女友也被學弟X，為什麼我會知道這些？是因為我前女朋友是你女友的同學，學弟想追我前女朋友就把一系列的床照傳出來炫功夫，傻小子醒醒吧！」

文章短時間在板上有上萬人推文卡位，「希望有全見版照片」、「求主角臉書」、「卡位，求一個不要不要的」，不過也有人認為只是編故事假照片騙讚，「假照片，你信？」更有人叫主角放棄原女友，去找她。

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