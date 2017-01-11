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等照---暖心學長捐300萬 獎助美和高中清寒生

2017-01-11  17:56

〔記者邱芷柔／屏東報導〕歲末年終，屏東美和高中的校友胡先萍，以10年為期，每年捐30萬元給校內學弟妹，希望讓清寒學弟妹安心就學，今年獎學金捐助邁入第5年，校方表示，胡先萍從家境清寒到現在是中國、新加坡等地設廠台資獨資企業，除了暖心捐助，也為學弟妹樹立標竿。

校方表示，胡先萍在民國60年至66年先後就讀美和國中部與高中部，在學校期間品學兼優，大學化工系畢業後開始投入電路板研發，獲得許多研發專利，先後在新加坡、中國珠海、香港、上海昆山、四川重慶等地都成立台資獨資企業。

美和中學校長曾焜宗說，胡先萍的父親是職業軍人，當時薪俸少，胡媽媽騎著腳踏車沿路叫賣水果補貼家用的情景，不少在地人還印象深刻，因為是過來人，所以胡先萍特別針對校內低收與中低收入戶、急難、風災、家庭困苦的學生提供奬助學金，5年來已經頒發了150萬，學校師生都非常感謝這位暖心學長的義行。

不少學生在中學期間，每學期都受到胡先萍的幫助，在這次頒發助學金時，也特別寫下感謝卡片，學生表示，很謝謝學長捐助，有時候家庭經濟弱勢不是他們可以選擇，但學長的例子也讓他們知道，只要努力人生是可以翻轉的。

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  • 學生特別寫卡片感謝暖心學長胡先萍。（記者邱芷柔攝）

    學生特別寫卡片感謝暖心學長胡先萍。（記者邱芷柔攝）

  • 屏東美和高中的校友胡先萍以10年為期，每年捐30萬元給校內學弟妹，希望讓清寒學弟妹安心就學。（美和中學提供）

    屏東美和高中的校友胡先萍以10年為期，每年捐30萬元給校內學弟妹，希望讓清寒學弟妹安心就學。（美和中學提供）

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