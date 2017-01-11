不滿年金改革方向 屏東教師抗議

2017-01-11 17:22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕不滿年金改革方向，屏東縣教育產業工會、屏東縣教師會發動教師約200人，今天（11日）下午在屏東縣政府前集結抗議，主張政府應先處理歷年不足額提撥，確保基金永續；屏縣教育處長王慧蘭接下陳情書，承諾縣府會將老師訴求轉達中央。

屏東縣教育產業工會理事長黃莆田表示，教師們不是反對改革，而是反對不合理的改革，目前政府公布的年金改革方案，仍然是由現職人員「多繳、少領、延後退」，即由受雇者單獨承擔制度設計者的錯誤，政府仍然規避雇主應該負擔的改革成本，這不但無助改善退撫基金財務狀況，更無法達成基金永續目標。

抗議教師提出兩訴求，包括「政府應先處理歷年不足額提撥，確保基金永續」、「反對退休60歲起支，應給10年逐年微調實施85制」；產業工會說明，退撫基金成立20年，收支失衡逐年擴大，自民國103年起，收支已逆轉，105年逆差達180億，預期119年破產；依據制度設計，政府有義務負65%責任，必須先行補足歷年差額，不應只轉嫁給在職教師承受。