超美！為蒐集郵戳 他在信封手繪「桃園三結義」

劉先生為了取得諧音「桃園結義、同心同德」，手繪三國人物在信封上。（記者陳昀攝）

2017-01-11 16:24

［記者陳昀／桃園報導］桃園區同德郵政代辦所前天收到兩封來自新北的信，劉姓集郵者想取諧音，「桃園結義、同心同德」，在信封上繪製「桃園三結義」，並附回郵與親筆信，請代辦所協助蓋上郵戳，由於畫風精緻、完整，讓代辦所人員相當驚豔、協助回寄。

同德郵政代辦所主任諶志明今天受訪表示，代辦所成立近5年來，雖有不少國內外集郵者來信表示想要收集郵戳，但收到這麼精緻的畫作還是第一次，劉先生為了取得諧音「桃園結義、同心同德」，在信封上手繪三國人物，員工都大呼超用心。

劉先生在除了繪製精美圖畫，還用毛筆書寫桃園三結義故事，「東漢黃巾之亂，劉備和關羽、張飛之人結拜為異姓兄弟，當時三月裡桃花盛開，故史稱『桃園三結義』，開啟了三國序幕，而後演變成一部可歌可泣的三國故事」。

諶志明轉述劉先生的信說，他認為「桃園同德」是桃園三結義的最佳題材，希望協助蒐集郵戳，也用鉛筆畫好位置，請代辦所協助；諶志明說，收到隔天就立刻回函給這位用心的劉先生，希望他也能感受到代辦所的重視。