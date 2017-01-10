吸引男人5項特質 「難追」也上榜！

日本網站列出5項會吸引男人的女性特質。（情境照）

2017-01-10 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本網站《Naver》列出了5項特別能吸引男人的特質，沒想到一般人認為會讓人卻步的「難追」竟然也上榜！

在這5項特質中，第一，看起來不好追的冰山美人，會刺激到男人的狩獵本能，讓他們特別想征服；第二，雖然沒有人喜歡過於矯情嬌柔的女人，但與看起來堅強無比相比的一面，適時的展現柔弱的一面，更容易激發出男人的保護本能。

第三則是肉肉女，比起骨感的女人，大部分男人還是較偏好抱起來舒服的肉肉女，特別是胸部與屁股都要特別有肉；第四，在能展現個人專業的場合，大方且有自信的表現，會讓男人對妳有煥然一新的感覺；最後，全身自然散發出香味的女人，會讓男人覺得特別有吸引力。

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