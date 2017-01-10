拍照比「V」要小心！ 指紋恐被盜

日本研究指出，照相時比「V」字手勢有洩露指紋的風險，就算距離鏡頭3公尺，駭客也可以透過軟體盜取指紋。圖為法國選美小姐自拍。（法新社）

2017-01-10 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕指紋辨識技術不斷發展，讓自拍或拍照時比「V」字手勢恐有洩露指紋的風險，日本研究指出，就算距離鏡頭3公尺，駭客也可以透過軟體盜取指紋。

日本《產經新聞》報導，日本國立情報學研究所發現，就算距離鏡頭3公尺，拍照比出「V」手勢，有心人士仍能利用現有技術，透過照片盜取他人指紋；而現今不少民眾會將距離鏡頭很近的自拍照放在網路分享，竊取指紋是輕而易舉之事。

此前，就有駭客在網路宣稱，透過德國國防部長馮德萊恩（Ursula von der Leyen）出席記者會的照片，盜取她的指紋。

國立情報學研究所對此進行相關開發，正在研發一種以二氧化鈦製作、有特殊花紋的透明薄膜，貼在手紙上可隱藏或更改部分指紋，但不會影響機械指紋辨識，希望2年後投入應用。