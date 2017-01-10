每年3千人死於交通事故 交通部：擬3年降低15％

2017-01-10 14:33

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣每年約有3000人死於交通事故，交通部長賀陳旦表示，交通安全是無可替代的價值，交通部今年起至108年訂定了交通安全目標；透過宣導、安全教育、加強駕駛人訓練與變革駕照考訓制度、大型車輛安全設施提升等，3年內整體交通事故死亡人數要降低15%。

為與國際接軌，並提醒民眾不要用短時間的數字，假裝交通安全沒那麼糟，賀陳旦表示，今年起台灣的道路交通死亡人數，統一以交通事故發生30日內做統計；並設立「安全長」一職由政務次長王國材出任，每月舉辦全國道安委員會議。

以30日內死亡統計，104年死亡近3000人、受傷41萬人次，雖然去年前三季死亡人數較年前有緩緩下降，共減少65人；不過在18-24歲年輕族群上，死傷人數在過去5年卻一點都沒減少，每年約死亡400人。賀陳旦表示，不斷看著年輕人因交通事故受傷、臥床、甚至白髮人送黑髮人，當中有100人多是騎機車的大專院校學生，這是多麼令人可惜的事情，因此，接下來3年會將年輕族群當作重點，透過各項手段，期望年死亡人數能減少35%，降至每年250人以下。

交通部今年開始除從宣導與強化年齡層安全教育，也將持續協助車輛安全設施升級，像是去年補助國道客運裝設超過2千件的車道偏離輔助警示系統及緊急剎車輔助系統，今年會持續辦理；新型式大客車新車今年起強制加裝視野輔助系統，減少因內輪差造成的事故，大貨車新車明年起也應裝設。

對於約10萬輛使用中的大貨車，也會跟行政院爭取經費補助，規劃先裝設的前2千輛全額補助、後3千輛補助80%。對於應裝設而未裝車輛，除將修正道路交通管理處罰條例，納入取締重點並透過eTag、CCTV等科學儀器協助稽查外，也會修正道路交通安全規則，將這項目納入車輛檢驗項目中。

對於酒駕仍將採取零容忍態度，賀陳旦表示，以24小時死亡人數來看，前年台灣每10萬人的肇事死亡人數達0.6人，較日本約高出4倍。在取締酒駕件數方面，台灣前年告發10萬7372件酒駕，日本僅260件，賀陳旦說雖然取締件數是日本近400倍，且當中有6萬件會被判刑，約1萬多件是要坐牢，但在面對高額罰金與要坐牢的情況下，卻仍無法遏止酒駕的發生，除感覺不可思議外，也認定對於酒駕零容忍及降低酒駕的工作要更加努力。