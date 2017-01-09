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越南林志玲變越南田中實加 醫師：應也是幻謊

2017-01-09  21:56

［記者陳鳳麗／南投報導］海倫清桃昨日出面承認身世、學歷、婚姻、年齡…都是造假，與先前被爆身世造假的田中實加很像，被網友譏為「越南田中實加」，上週指出田中實加行徑是「幻謊」的精神科醫師沈政男，今日再指海倫清桃應該也是幻謊。

部立草屯療養院精神科醫師沈政男在臉書指出，之所以說海倫清桃的行徑也是「幻謊」，主要是她說謊並不是為了趨吉避凶，而是謊話所編織的虛假世界本身便能帶來滿足。多年來她假造學經歷、身世，變成光鮮亮麗的另一個人，感覺不是只為怕被歧視。

沈政男說，一般說謊詐騙侷限於詐騙標的，騙到手就懶得再編故事，幻謊者則是繼續編造謊言下去，這是一種人格特質要改變並不容易，所以海倫清桃能編識謊言一編那麼多年。

他表示，若要分辨說謊的人是幻謊或是為工作說謊，只要看工作以外，私底下對周遭的人會不會說謊，如果是，就比較像是幻謊。

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  • 海倫清桃（右）與戴先生昨日出面承認身世、學歷、婚姻、年齡等都是造假。精神科醫師沈政男指海倫清桃應該也是幻謊。（資料照，記者陳逸寬攝）

    海倫清桃（右）與戴先生昨日出面承認身世、學歷、婚姻、年齡等都是造假。精神科醫師沈政男指海倫清桃應該也是幻謊。（資料照，記者陳逸寬攝）

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