殭屍病毒若入侵地球 英研究：只剩273人存活
2017-01-10 00:11
〔即時新聞／綜合報導〕英國研究出如果地球被殭屍病毒入侵，如影集《陰屍路》般，人類對抗殭屍病毒，可能百天後，就剩273個活人能在地球生存。
據《ScienceAlert》報導， 英國萊斯特大學一群物理研究生研究，他們認為人類被殭屍病毒佔領的時間，大概只要百天，就只剩273人，但若人類能團結殺死殭屍並創造出更多新人口的話，就能在27年後人口多於殭屍。
研究內容指出，假設人類被殭屍感染病毒的機率是90%，接著他們用生物傳染學中的流行病模型，將其修改為殭屍模式，他們把人分成了三種：未感染者（S）、殭屍（Z）與死人（D）。
一隻殭屍是從S變成Z最後變成D，再分析被感染者（Z）與非傳染者（S）接觸的頻率，以及傳播疾病的各種可能，然後一天一天地研究有多少人能生存下來，結果才算完100天，他們就發現地球上就只剩下273人，這讓他們直接不考慮疫情爆發前的「自然出生率與死亡率」等因素。
指導這群研究生的物理與天文教授羅伊（Mervyn Roy），認為這個主題還是有值得討論的地方，能讓學生用預測出複雜的物理學。羅伊表示，他們每年讓學生投稿在物理期刊《Special Topics》上，讓激發學生們獨特的思維和有創造力的一面。
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