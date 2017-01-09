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挺過風災 關廟羊奶蜜棗上市囉！

挺過風災，關廟羊奶蜜棗採收上市。（記者吳俊鋒攝）

2017-01-09  16:22

〔記者吳俊鋒／台南報導〕一般蜜棗的種植過程中，多會在有機肥料裡添加牛奶來灌溉，以「牛奶蜜棗」之名上市，而台南市關廟區有果農結合當地乳羊產業，栽培羊奶蜜棗，挺過去年的連續風災，現已開始採收，由於產量少，價格看俏。

區農會推廣部主任郭勝德表示，當地蜜棗的種植集中在布袋、田中、龜洞等3里，多以網室栽培，不少果園緊鄰二仁溪畔，總面積近50公頃，是鳳梨、綠竹筍、關廟麵之後，產業第4寶，也頗為有名。

很多人會將牛奶、雞蛋加在肥料裡，為蜜棗補充營養，讓口感更甜、脆，而果樹產銷第13班則有農民改用羊奶來栽培，收成也不錯。

副班長包文卿指出，自家種植面積2.5公頃，去年因颱風連續侵襲，枝葉遭連續摧殘，有的甚至因河川暴漲，直接被淹沒，損失慘重，產量僅剩3成不到，但都是羊奶栽培的果園，似乎有比較「勇壯」。

包文卿說，羊奶蜜棗每粒最大可長到8兩重，更重要的是口感好、甜度夠，收成又穩定，目前頂級果每公斤批發價150元以上。

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  • 蜜棗開始採收，農民精選上市。（記者吳俊鋒攝）

    蜜棗開始採收，農民精選上市。（記者吳俊鋒攝）

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