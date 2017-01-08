成人漫畫家工作室焚毀 網友：買本子支持老師

台灣漫畫家「貓伊光」在住宅的畫室，驚傳火警，其畫室已付之一炬，包含作畫工具及許多重要的作畫資料都遭焚毀。（圖擷自twitter）

2017-01-08 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕新北市土城一處民宅5日清晨發生火警，消防人員救出3名受困民眾，但屋內繪畫工作室遭焚毀，所飼養的兩隻貓咪也不幸葬身火窟，遭到祝融之災的漫畫家竟是台灣首位在日本發行成人漫畫單行本的「貓伊光」。

台灣漫畫家「貓伊光」在住宅的畫室，5日驚傳火警，雖然消防人員在10分鐘內迅速撲滅火勢，但其畫室已付之一炬，包含作畫工具及許多重要的作畫資料都遭焚毀，連兩隻愛貓都不幸葬生火窟，他也在噗浪上向粉絲致歉：「因為家裡發生火災的關係，同人誌的檔案全被祝融吞掉了，所以中文版新刊不會出了，先在這裡跟大家說聲抱歉。目前只剩日文版會持續販售」。

「貓伊光」是一名台灣漫畫家，2002年開始從事線上遊戲的同人誌創作，近年來以18禁成人創作為主要作品取向，2013年在日本發行成人漫畫單行本，是台灣首位在日本發行成人漫畫單行本的漫畫家，堪稱「台灣之光」。

網友得知後紛紛表示人平安就好，還說要糾團買「貓伊光」的漫畫支持：「人沒事就好，本子以後還可以出」、「看來只好買成漫支持」、「我是要支持老師，可不是我想買喔」。