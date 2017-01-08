學精油spa重新開始 楊伊湄月薪不到22K
2017-01-08 12:44
前主播楊伊湄現在從事精油spa的工作。（資料照，記者趙世勳攝）
〔即時新聞／綜合報導〕前主播楊伊湄過去因為身材火辣，又擅於與網友互動，曾被封為「鄉民女神」，但她2014年間因為一連串的言行失當，形象一夕跌落谷底，日前她在個人臉書披露，目前已經找到精油SPA店總監的工作，還必須自己到街上發傳單。
楊伊湄外型姣好，又擁有台大新聞所的高學歷，曾是「台大13妹」之一，在鄉民之間擁有高人氣，但她後來與醫美診所院長楊仕安交往被拍到，卻謊稱對方是弟弟，還極力給男友包裝平民形象，但事實上兩人生活富裕，後來她又被抓包自稱運動瘦身，實際上是去做抽指手術，以及脫口說出「鄉民很好操弄」的話語，形象終於一去不回。
根據《蘋果日報》報導，楊伊湄今天錄談話性節目《麻辣天后傳》，透露自己低潮2年很憂鬱，透過和精油相處才找回自己，她花了200萬元從頭學習精油Spa相關知識，目前月薪不到22K，加上每月得繳房貸1萬多元，幾乎入不敷出，只能靠老本維生，也考慮賣掉現在住的房子。
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