你也患了晚睡強迫症？ 3種方法改善晚睡毛病！

2017-01-06 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕明明白天累得要死，但是到了夜晚精神卻又特別好？早上還想說今晚一回家就要洗洗睡，結果洗完澡又變得精神奕奕？現代人很多習慣晚睡，據《華人健康網》引述相關研究，提出3項會造成晚睡強迫症的原因和改善方法，快來看看！

一、分心事物過多

躺在床上用手機看美劇、韓劇，多少次告訴自己「再看一集就好」，卻一路看到完結篇？或是睡前想說看點小說，沒想到不小心就一口氣看完了…

請下定決心關掉網路吧！因為網路，才讓你又蹉跎掉好幾個小時，你成功抵擋得了網路世界的誘惑嗎？因此為了睡眠時間著想，請在睡前30分鐘將網路關掉，甚至試著不把任何電子設備帶進房間，高度提升睡眠品質。

二、壓力過大、太焦慮

你常常被朋友說容易想太多、庸人自擾嗎？晚上躺在床上，不由自主又開始擔心明天的的工作該怎麼辦、擔心會不會遲到、煩惱又要見到討人厭的主管或同事…

想要改善自己胡思亂想的個性，可以將自己腦中的想法用筆寫下，將腦中紛亂的思緒轉變成具體文字，有助於釐清想法，可先將問題點條列式寫下，再依自身能力範圍制定改善方法，隔天依照目標去實行，今晚先好好睡一覺！

三、總是到了半夜靈感才來

從事文字、行銷、或是設計相關工作的人，相信會很熟悉這樣的感覺，三更半夜總是靈光乍現時！於是在半夢不醒之餘又爬起床來奮戰…

如果偶一為之倒不失為好方法，但若常常這樣，可就會有睡眠障礙了。建議你為自己限定一個期限，例如用30分鐘的時間快速將腦中想法實現，若時間到了還沒完成，就把想到的事情寫下來，看看隔天可以從哪裡開始做、怎麼做，就不會忘記囉！

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你有晚睡強迫症嗎？快看這些行為你中了幾項