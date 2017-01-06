老翁3個月開2次刀 機器人微創胃癌切除術了得
2017-01-06 14:48
〔記者蘇福男／高雄報導〕老人家最怕開刀元氣大傷，義大醫院以機器人微創切除術，為1名年近80歲、剛開過胃穿孔手術的阿公切除胃癌，阿公術後第6天即出院，短短3個月內動了2次大手術仍無礙，令家屬嘖嘖稱奇！
這名病患去年8月因胃穿孔併腹膜炎，在某醫學中心進行胃穿孔手術，未料，腹部隨即又感到不適，前往義大醫院求診，赫然診斷出罹患胃癌，在考量患者年事已高等因素，一般外科及國際減重手術中心主任蔡明憲建議他接受機器人胃癌切除手術。
患者術後第6天即出院，1個多月來恢復神速、體力大增，目前每天可自行運動半小時至1小時，完全看不出在3個月內動了2次大手術。
蔡明憲表示，微創機器人手術有傷口小、出血量少、恢復快等優點，對於微小血管需要精細操作的手術，無異是一大利器，該院目前已完成4例胃癌切除術，均已順利出院，且無手術後併發症，提供微創消化道手術另一新選擇。
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