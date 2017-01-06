10個簡單保健訣竅 甩惱人的「冬季癢」

2017-01-06

文／莊詠婷

「春夏都還好，但最近皮膚就是不自覺發癢，尤其晚上睡覺更奇癢無比…」，近來看診時碰到不少這樣的案例，其實這就是所謂的「冬季癢」。

◎這裡提供10個簡單保健訣竅，改善冬季癢這樣做就對了！

●以「輕拍」代替「抓」：用指甲抓癢容易誘發更多發炎物質，使患部發炎情形更嚴重，輕拍讓血管不易擴張，可降低皮膚搔癢感。

●毛巾沾濕冷藏冰敷：冰敷是很好的舒緩搔癢方式，將毛巾沾濕後冰冰箱冷藏，癢的時候拿出來冰敷。

●洗澡水溫勿過燙，半小時內洗完：水溫建議在40度以下，避免破壞皮膚表面油脂，淋浴時間也要縮短。

●不需每天洗澡、減少泡澡次數：皮膚容易乾燥者可2-3天洗一次。若真的很喜歡泡澡，記得控制時間，也可在水中加入沐浴油幫助皮膚保濕。

●不要用肥皂：肥皂或皂性太強的洗劑會讓皮膚油脂流失更快，選擇低敏感性、保水及保油性高的溫和清潔用品，不易帶走太多皮脂又能提供皮膚滋潤，甚至用清水洗澡即可。

●洗完澡儘快擦乳液：洗完澡趁角質層還有水分時，應立刻擦上乳液鎖水，乳液可選擇含有維生素A、D、E的產品，還是覺得乾燥可用乳霜或凡士林加強滋潤肌膚。

●選擇中性洗劑：除了沐浴用品，用錯洗衣精也可能讓皮膚發癢、引起接觸性皮膚炎！建議洗衣精採用中性清潔劑，洗乾淨後再用清水洗第二次，降低洗衣劑殘留。

●避免穿太緊、羊毛或毛呢材質：由於皮膚已經很乾燥，若穿緊身衣會讓摩擦與壓迫加劇，導致皮膚發癢受傷，也應避免羊毛、毛呢或不夠柔軟的尼龍製品，以免刺激皮膚引發搔癢。

●盡量穿純棉、柔軟衣物：柔軟的純棉或真絲衣物可減少靜電，並及時吸收皮膚表面多餘的汗液和水分，使皮膚隨時保持乾爽、透氣，頸部容易過敏者則盡量不要穿高領衣物。

●尋求正確醫療管道：若夜晚真的癢到睡不著，建議立即就醫治療，醫師會依症狀開立外用類固醇或口服抗組織胺藥物幫助止癢；若有紅疹或抓傷皮膚情況嚴重時，就必須使用帶有類固醇、口服抗生素或抗生素藥膏來治療。

（作者為台中莊詠婷皮膚科診所院長）