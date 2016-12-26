惱人冬季癢 中醫內用外敷藥加針灸從體質改善
〔記者蔡淑媛／台中報導〕冬季癢好發於老人、小孩，一名60歲男患者四肢冬季癢，脫屑起疹，尤其小腿遍佈紅疹，抓到破皮流血，晚上也癢到睡不著，經中醫用藥內服、外敷加上穴道針灸，改善血虛、血熱體質，終於不再起疹搔癢，平常按摩穴道、擦乳液保濕就好。
富原中醫診所院長劉學融指出，冬季癢以四肢外側最多，尤其小腿前側及手部發癢最嚴重，為缺脂性皮膚炎或乾燥性皮膚炎，又名冬季癢疹，在秋冬氣溫低造成血液循環變差，中老年人皮膚薄、油脂分泌變少，加上很多是體質血虛、血熱，小朋友則是「三把火」體質，中醫「血熱易生風」就容易發癢起疹。
這名患者冬季癢發疹，雖然擦了凡士林，但是出門運動，風一吹就全身發癢，也不愛擦乳液擦到全身油膩膩，回家洗熱水澡後癢得更厲害，夜夜抓到破皮流血，後來受不了了在本月初就診。
劉學融說，冬季癢是血虛風燥及血熱風燥，治療要「治風先治血，血行風自滅」用藥以養血、行血和活血為主，利用當歸川、熟地、麥門冬等藥材養血滋陰，患部外擦紫雲膏，含有紫草、當歸、麻油等能涼血活血、解毒消炎和保濕止癢，並針灸三陰交、血海、曲池、太溪穴可滋陰、養血和袪風。
患者治療一週後紅癢和搔癢大幅改善，原本血熱血虛體質造成的口乾嘴破、失眠也好轉。劉學融說，中醫調整體質改善冬季癢，以養血清熱、恢復皮膚滋潤度，減緩乾癢症狀。
他也提提醒，冬季癢患者建議不要用太多熱水沖澡或泡澡，以免洗掉皮膚油脂，沐浴用品以清潔性低、滋潤度高產品為主，或是在洗澡水中加一些澱粉、洗完擦含油性高的乳液，另外要少吃烤炸辣食物和過度進補，飲食可多吃滋陰養血的黑、白木耳、波菜、牛筋等食材。
也可穴道按摩保健，平時在三陰交、血海、曲池、太溪穴按壓穴位，每次約按壓30下，按到局部出現酸脹感即可，一天建議按壓3次。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 納粹爭議後 光復中學又爆cosplay霧社事件
- 冷氣團明來襲 北台灣下探12度
- 有線電視收視費 苗縣業者提漲10元被打槍
- 今天東風微弱大氣穩定 鄭明典：雲淡風輕會熱
- 「2017樂壇新星」 你提計畫、新北文化局給舞台
- 獨家》空軍出動RF-16偵照機 拍到遼寧號囉！
- 獨家》遼寧艦逼近？花蓮基地F-16緊急升空
- 驚險瞬間！快車警馳援被撞身倒卻毫髮無傷
- 美國務院證實 以色列總理將召見美大使
- 虎爸送耶誕禮 簽回艾維拉
- 童軍課卡式瓦斯爐爆炸傷7生 教師不起訴
- 台與港澳海空運免稅互惠條款 初審通過
- NBA》「籃球選擇了我」大帝感性PO文訴真情
- 〈50 Plus〉生前追思會
- 一個控溫水瓶 驚覺台灣不見了
- 英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲（影音）
- 取代「九二共識」 中學者腦力激盪…不能打習大大的臉
- 婚姻平權民法修正草案 立院初審通過
- NBA》回應杜蘭特跌倒說 傑佛森喊冤：不是我害的
- 阿喜屢被罵粗腿 坦言受傷又沮喪
- 佛道教團體「聖誕趴」 3千弱勢享大餐
- 不服被取締 許男毆警、罵白癡挨告
- 配合刑法沒收規定 農業金融法修正初審通過
- MLB》依循建仔模式 皇家簽曾投無安打老將
- 連罵「瘋女人」 維冠大樓「藍太太」被起訴
- 悍女碰上悍前夫！1個偽證起訴、1個公共危險判刑
- 醉客推擠虎航女空服員 航警調查暫請回
- 遼寧號逼近？國安局：未往台灣海峽、進入南海
- NBA》最後一擊失手 KD：人家不是自己跌倒的啦（影音）
- 民雄鳳凰母女志工 救護好搭檔
- 水原希子認愛了？IG與男友同PO同款跑車照放閃
- 永平校董喊提告？ 王浩宇這麼說...
- 婚姻平權法初審通過 李天柱這樣回應
- 不分本外勞 都是台灣競爭力
- 《RM》6成員挺SBS卻刻意被冷落？粉絲氣炸揚言抵制
- 台南驚見套頭女屍 死者疑外籍女子身分不明
- 美大使︰駐日期間彷彿有無上特權
- 2016西洋巨星殞落 大衛鮑伊、王子還有他們
- 查扣拼裝小摩托車 警車離奇冒火
- 自動化將製造更多就業機會
- 自製太陽能鍋 北回國小創意野餐
- 民法修正案 邱太三：明年二月提同性伴侶法
- 國手選拔賽》「桌球神童」抗壓突圍 連2年出線
- 暴紅時睡過不少女性 喬治麥可一生未婚還出櫃
- 為酒店妹出氣 奪槍打死她男友判19年半
標題：惱人冬季癢 中醫內用外敷藥加針灸從體質改善
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email