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同一雙鞋不要天天穿！醫師：對腳和鞋子的傷害都很大...

2017-01-06  19:59

〔iStyle頻道／綜合報導〕鞋子搭配性高最重要！相信不少人走進店裡挑鞋，最在乎的莫過於是否能跟衣櫃裡大部分的衣服搭起來，搭配性越高，鞋子的CP值也越高，不過，鞋子天天穿同一雙真的好嗎？據「SHEFINDS」報導，足部醫學博士Jaleh Hoofar表示，每天穿同一雙鞋，腳底特定部位會遭受「反覆性壓力」的問題。

從身體的角度來看，每一款鞋施力點都不同，輪替穿可以減輕腳底某部位重複受到刺激，以免在長期磨擦下，導致局部腳皮增生，長出一塊塊厚繭影響美觀，同時也能養成腳對任一鞋款的適應性，從鞋子的角度來說，輪替穿不僅可以避免鞋子發臭，鞋底也不容易因為長期受壓而失去彈性，不過現在許多鞋大多都是環保材質，擱置太久也容易硬化，最好的方法就是買3、4雙鞋子交替穿。

另外，除了鞋子，內衣也不能每天穿同一件，雖然它在不出汗的情況下可以不用洗，但是至少要給內衣一點時間恢復彈性，如果每天穿同一件，肩帶很容易鬆脫，一年可能就要花更多錢買十幾、二十幾件了。

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  • 天天穿同一雙鞋出門嗎？這樣穿搭真的有點無聊呢...（擷取自miyoshi.aa instagram）

    天天穿同一雙鞋出門嗎？這樣穿搭真的有點無聊呢...（擷取自miyoshi.aa instagram）

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