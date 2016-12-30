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跟冬季乾癢完全沒關係！跑步大小腿會癢的原因竟然是...

2016-12-30  19:56

〔iStyle頻道／綜合報導〕難得想跑步運動，到公園跑了一段時間後，大腿、小腿明明沒有蚊子叮的痕跡，卻莫名其妙開始發癢，就算立即中止運動，也很難恢復，在這種乾燥的氣溫下，有些人認為是冬季乾癢的問題，但是塗抹各種滋潤的乳液仍然無效，情況久了難免影響你的跑步意願。其實，這是一種身體的自然現象，只要持續運動，這種情況自然會消失。

為什麼跑步會引發大小腿搔癢？原因出在，隨著心跳增加，血液流動更快，肌肉中數百萬個微小血管和動脈會開始迅速擴大，以保持最大程度的開口，幫助更多血液流通，而當微血管擴張時，周圍的神經也會跟著受到刺激，這種刺激傳遞到大腦時就會變成「癢」的訊號。

要怎麼避免這種情況發生？其實很簡單，只要養成規律運動的好習慣，待身體適應後，大小腿搔癢的情形就會自然消失， 但是如果你休息一段時間後再跑步，搔癢的情形就有可能再次出現，當下如果真的癢到受不了，建議不要用「抓」的方式止癢，改用「輕拍」就能稍微緩解！

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  • 跑步大小腿莫名搔癢？這跟蚊子叮和冬季乾癢完全無關...（擷取自Pinterest）

    跑步大小腿莫名搔癢？這跟蚊子叮和冬季乾癢完全無關...（擷取自Pinterest）

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