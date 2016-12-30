跟冬季乾癢完全沒關係！跑步大小腿會癢的原因竟然是...
2016-12-30 19:56
〔iStyle頻道／綜合報導〕難得想跑步運動，到公園跑了一段時間後，大腿、小腿明明沒有蚊子叮的痕跡，卻莫名其妙開始發癢，就算立即中止運動，也很難恢復，在這種乾燥的氣溫下，有些人認為是冬季乾癢的問題，但是塗抹各種滋潤的乳液仍然無效，情況久了難免影響你的跑步意願。其實，這是一種身體的自然現象，只要持續運動，這種情況自然會消失。
為什麼跑步會引發大小腿搔癢？原因出在，隨著心跳增加，血液流動更快，肌肉中數百萬個微小血管和動脈會開始迅速擴大，以保持最大程度的開口，幫助更多血液流通，而當微血管擴張時，周圍的神經也會跟著受到刺激，這種刺激傳遞到大腦時就會變成「癢」的訊號。
要怎麼避免這種情況發生？其實很簡單，只要養成規律運動的好習慣，待身體適應後，大小腿搔癢的情形就會自然消失， 但是如果你休息一段時間後再跑步，搔癢的情形就有可能再次出現，當下如果真的癢到受不了，建議不要用「抓」的方式止癢，改用「輕拍」就能稍微緩解！
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 聯結車撞計程車 日籍乘客與小黃司機死亡
- 不可不知！2017多項交通新制上路
- 湧泉浣衣文化紀錄片 宜蘭國小奪國際4大獎項
- 電動觀光三輪車「慢遊」埔里 議員促訂管理辦法
- 邁向2017 蕭敬騰明晚到花蓮陪跨年
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 5年前因「帕金森氏症」息影 方岑有了未婚夫幸福爆表
- 余文樂放閃認愛皮帶千金 彭于晏心碎回5字
- 「三高」卡好玩 超值套票遊高屏澎
- 諷金溥聰判罰五千元 馮光遠：尊重但遺憾
- 中醫大竹縣健康產業園區動土 場外雞蛋亂飛
- 龜山島新建基地台 NCC點頭
- （影音）王菲演唱會倒數！銀色光束妝曝光
- 遭閨密無情背叛 楊貴媚爆演藝圈內幕
- 不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官
- 日職》巨人為何重金挖岱桑？不可思議紀錄秒懂
- 「郭耿宏條款」三讀 特勤人員因公傷殘納醫療照護
- （影音）T.O.P入伍倒數 GD不捨道別讓他哭了
- 敘國政府、反抗軍 同意停火
- 反擊歐巴馬制裁！俄國宣布驅逐35名美國外交官
- 《2016新聞回顧之4》屏東演藝廳 一波三折終啟用
- 連「碟煞」也偷 前輪被拔機車變「獨輪車」
- 竹北市圖改建 暫遷福德里
- 視導航特部601旅 蔡英文：對部隊捍衛國家有信心
- 《超會賺台灣運動明星》許淑淨3240萬 台灣女運動員之冠
- 花縣府跨年活動好遠 中南區自辦
- 認列建案利益預期效應 強盛股價早盤漲半根停板
- 安撫保守派 日防相參拜靖國
- 光洋科明年1/3恢復買賣
- 公托聯盟元旦上路證照保母 僅2成有意願
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》5
- 爬黑山 目前無法可罰
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》7
- SBL Live》璞園失誤過多 12分不敵達欣
- 日本新民俗療法「成人捲」 網友：像包屍體
- 露點寫真始祖63歲病逝 影人悼張盈真
- 少子化冰風暴／大專註冊率 151系所抱蛋
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》3
- 葡萄王涉竄改食品效期 6名員工詐欺罪交保
- 證券行情表、證券表格
- 高通被中韓罰巨款 公平會遭轟不作為
- 中國宣稱成功發射衛星 遭科學家發現「不在軌道上」
- 國安局籲退離人員 勿前往中國
- 足球》台灣足球邁入新紀元 甲級企業聯賽明年元月開戰
- 《超會賺台灣運動明星》陽岱鋼 10年身價翻45倍
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：跟冬季乾癢完全沒關係！跑步大小腿會癢的原因竟然是...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分