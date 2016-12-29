新鞋終於不再咬腳啦！6個小技巧讓你跟紅腫破皮說再見！
〔iStyle頻道／綜合報導〕買新鞋的心情簡直像是上天堂，但是穿新鞋就像是下地獄，前幾次穿幾乎都會磨腳，漂漂亮亮的出門，回家卻總是痛得腳跟滿是血，要怎麼避免新鞋磨腳？時尚網站「StyleCaster」公開一些小技巧，讓你穿新鞋再也不怕咬腳啦！
1、噴灑酒精：新皮鞋和帆布鞋材質硬梆梆，一邊噴灑容易揮發的酒精，一邊揉捏讓材質軟化後再試穿鞋子，重複幾次動作，鞋子就能抓到符合你的腳型，磨腳的問題也就解決啦！
2、吹風機撐寬：這個特殊的技巧最適合皮革材質的鞋，合成材料並不適合，如果你在特定一個部位感到特別疼痛，建議先用襪子套住鞋，自己再穿上兩層厚襪子，把腳塞進裡面，拿吹風機在特別緊的部位吹20至30秒，趁熱熱的時候快速走動，鬆開並伸展鞋子的材料，等待冷卻後就不怕過於合腳。
3、塗抹香皂或蠟燭：穿鞋子前，先拿香皂或蠟燭抹在容易磨腳的鞋子部位和邊緣處，它能幫助皮革潤滑，在外圍形成一層保護膜，鞋面會變得非常光滑，穿上去就能降低皮膚磨損的機會啦！
4、放進冰箱裡撐寬：如果鞋子不是由皮革製成，就把鞋子放到冰箱裡吧！拿塑膠袋裝適量的水，塞滿整雙鞋，把它放進冷凍庫冰一晚再取出，藉由水凍結膨脹的效果把鞋子撐寬，但是要注意兩件事，水一定要裝剛好，皮製鞋款並不適用。
5、保護最容易磨傷的小地方：腳最容易磨到水泡的地方約在後腳跟和腳趾的側面和頂部，為了減少摩擦，在上述部位抹上保濕潤膚霜，最後再塗一層凡士林，滑順的效果就能大大降低摩擦囉！
6、穿厚襪子把鞋子撐大：假如按照上面做法還是起水泡，那你要做到的就是把鞋子變寬，除了可以用鞋撐放一夜之外，也可以利用長時間做在椅子上的空檔，在不走動的情況下，穿厚襪子套鞋子，慢慢地把鞋子撐寬變鬆，下次再穿就不會腳痛了！
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