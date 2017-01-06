考照新制將上路 汽車駕訓班學費看漲

2017-01-06 18:15

〔記者李立法／屏東報導〕汽車考照制度今年將有新變革，除場地路考外，還多了道路考驗，駕訓班授課時數將跟著拉長，民眾學開車要有增加花費的心理準備，駕訓班業者則呼籲政府做好修改相關法令的配套措施，保障業者及學員權益。

考照新制將從5月上路，屏東監理站及11家駕訓班已完成路線規劃，路考專用考驗車也全面加裝攝影及防護設備，保護考官及考照民眾安全，並有助於發生事故後釐清責任，但民眾最關心的，是學費調漲問題，駕訓班業者則擔心保險理賠糾紛。

屏東監理站表示，道路考驗正式上路後，過後場內路考項目如上坡起步、S型、路邊停車等都不會廢除，場外路考主要是考驗學員臨場反應、駕駛習慣及觀念是否正確，每部考驗車內外共加裝7個不同角度的攝影鏡頭，記錄路考全程，並加強化路考官可操控的副駕駛座煞車系統，該站陸續派員輔導駕訓班考驗員及更新軟硬體設備。

因為路考增加道路考驗，民營駕訓班課程時數將從5週拉長至7週左右，學費調漲勢所難免，目前公路總局依城鄉差距所核定的費用最低8千元，最高1萬3千5百元，新的收費標準雖尚未核定，但預估至少會從一萬元起跳，想在今年學開車的民眾，可得掌握好報名時間。

駕訓班業者表示，以後考驗車每天都要開出教練場上一般道路訓練或考試，萬一途中發生意外，駕駛人卻是還沒領到駕照的學員，易衍生保險理賠糾紛，政府應做好修改法令等相關配套措施，業者才能安心配合新制上路。

監理站表示，新制上路前政府將完成保險及道路相關法規的修改，解除業者疑慮，公路總局也會儘快公布駕訓班新的收費標準。