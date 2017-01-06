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南區戶政首推「洽公零等待」QRcode服務

南區戶政推出「洽公零等待」QRcode服務，大家都說讚。（記者楊政郡攝）

2017-01-06  17:11

［記者楊政郡／台中報導］台中市南區戶政事務所，將戶政各項業務分門別類製成QRcode，民眾以手機掃描，馬上獲得有關業務應備文件等資訊，民眾不需開口問，對時下手機科技帶來的方便，尤其獲得年輕人好評。

這項「洽公零等待」政策，下午在該所舉辦發表會，市議員邱素貞、何敏誠、南區區長鍾正光，各里里長都應邀參加，常使用手機的民眾是讚不絕口。

邱素貞說，民眾來洽公最討厭排隊久候，如今上網或掃描，就可以一目了然，確實可省下不少時間。

據悉這項創新是獨步全國，而且你想要洽辦出生登記、遷徙登記、文件核發等戶政業務，人人都可成為戶政專家。戶政所主任唐萬國說，南區人口高度成長，案件量增多，原受理櫃台8個，民眾洽公等候時間約30分至1小時，造成不少民怨，行政課都常要調來支援，造成勞逸不均現象。推出這項「洽公零等待」，正是最需要的時候，也請民眾多家利用，可大大節省時間。

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  • 南區戶政推出「洽公零等待」QRcode服務，大家都說讚。（記者楊政郡攝）

    南區戶政推出「洽公零等待」QRcode服務，大家都說讚。（記者楊政郡攝）

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