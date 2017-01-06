陪太座去產檢 超音波照竟驚見《七龍珠》反派弗利沙！
2017-01-06 11:57
〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書分享照片，提到陪太太去產檢，意外發現超音波照裡，寶寶頸部以上的樣貌紋路，竟神似知名動漫《七龍珠》的大反派弗利沙。男網友也堅稱「絕非合成圖」，引起熱烈討論。
隨後照片被轉載至《爆料公社》，至今已累計逾1萬7000名網友按讚、近480筆留言。社團小編另在末尾、PO文下方加註，「這位爹，你老婆在你身後很火大」，以及「應該沒有爹敢翻拍上來說：快看，是普烏」，笑翻眾人。
網友除驚訝相似度高、畫面珍貴，也有人表示，「好在不是佛地魔」，還有人笑稱，「所以你是克魯德大王（弗利沙之父）？」、「以後宇宙和平就交給你兒子了」，以及「看來你第二胎要生悟空，不然你家沒人管的了弗利沙」。
對此，有網友持不同看法，「弗利沙的媽生氣很可怕的」，所以制得了。但也不免引人擔憂，生出來如果一樣怎麼辦，另有人提醒，PO文與發言須謹慎，「雖然覺得很幽默，但媽媽開心嗎？」，有趣歸有趣，但仍要顧慮為人母的心情。
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