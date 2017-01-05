破除一例一休迷思 南投醫院門診不減反增

2017-01-05 19:15

〔記者謝介裕／南投報導〕 「一例一休」新制實施，衛福部南投醫院非但未減診，反而因應地方需求，加開老人與青少年門診，跌破大家眼鏡，令人刮目相看﹗

南投縣幅員遼闊，加上醫療資源缺乏，在「一例一休」上路後，各醫療院所因應措施，也格外引發各界關注，惟在縣長林明溱、衛生局長黃昭郎努力下，雖然掛號費方面，全部都暫時不調漲，但全縣11家醫院之中，僅8家門診不變，其餘3家則有微妙變化。

南投縣名間鄉以南唯一的醫院竹山秀傳醫院，包括外科、內科、婦產科、兒科及中醫科，全部都取消夜診；埔里基督教醫院則停止週六健檢、復健、衛教門診，以及取消上午7時30分的骨科特早門診，但強調，一般骨科門診仍照常。

南投醫院院長洪強昌說，早在半年前，該醫院便為週休2日做好因應措施，因此對於「一例一休」新制，也較其他醫療院所更快適應，加上縣內人口老化與隔代教養問題，日益嚴重，遂決定即日起增加老人整合門診與青少年特別門診，善盡地方中心醫院守護民眾健康職責。