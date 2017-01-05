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八卦山新增「無障礙坡道」 不及百米卻很方便

2017-01-05  18:36

〔記者張聰秋／彰化報導〕有「彰化人後花園」之稱的八卦山大佛風景區，繼去年啟用全台最長的天空步道，重新找回流失已久的遊客，今年再新增「無障礙坡道」的友善空間，這條身障步道長約60公尺、2層樓高，讓行動不便者暢遊八卦山，體驗居高臨下的樂活休閒，欣賞彰化城市之美。

新啟用的身障步道，起點在八卦山第2停車場旁，步道順著山坡地勢蜿蜒而上，到了半山坡處，再銜接舊有1條約30公尺長的身障步道，2條步道串聯，直通大佛風景區廣場前的九龍池，對需要用輪椅代步或拐杖等助行器行走的遊客來說，提供友善通行的空間。

八卦山大佛風景區，是古稱8景之1的「定寨望洋」，天氣好的時候，遊客站在大佛前的九龍池就能遠望海洋，走道大佛後方就是天空步道的起點，有此天空步道後，每逢假日，大佛風景區遊客如織，美中不足，天空步道欠缺無障礙設備，行動不便者只能望「步道」興嘆。

多年前，八卦山風景協會在大佛廣場通往第2停車場的通道，興建約30公尺長的「無障礙坡道」連結石材階梯，讓遊客下車停車後，沿著階梯拾級而上，抵達大佛廣場、九龍池等景點。

去年，協會再向參山國家風景管理處和縣府爭取增建延伸「無障礙坡道」，工程日前竣工並開放使用。

平常晨曦或黃昏時段，民眾沿著身障步道健身運動，假日，可見民眾帶著行動不便的長者同行出遊，有遊客形容說，步道不長卻能帶給行動不便者，平凡真實的幸福。

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  • 位於八卦山大佛第2停車場旁的身障步道，順著山坡地勢蜿蜒而建。（記者張聰秋攝）

    位於八卦山大佛第2停車場旁的身障步道，順著山坡地勢蜿蜒而建。（記者張聰秋攝）

  • 步道方便行動不便者通行。（記者張聰秋攝）

    步道方便行動不便者通行。（記者張聰秋攝）

  • 步道到了半山坡連結另一條既有步道。（記者張聰秋攝）

    步道到了半山坡連結另一條既有步道。（記者張聰秋攝）

  • 步道讓行動不便者可登高望遠，欣賞彰化城市之美。（記者張聰秋攝）

    步道讓行動不便者可登高望遠，欣賞彰化城市之美。（記者張聰秋攝）

  • 既有的「無障礙坡道」的步道，平常成了民眾健身運動的步道。（記者張聰秋攝）

    既有的「無障礙坡道」的步道，平常成了民眾健身運動的步道。（記者張聰秋攝）

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