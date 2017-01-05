翻轉呆板教科書 「美感細胞」讓美學走進教材

2017-01-05 16:00

〔記者蕭玗欣／台北報導〕「我們要改造的是台灣兩千三百萬人的腦袋」由交大畢業生組成的「美感細胞團隊」3年前發起教科書改造計畫，讓設計元素進入原本呆板的教科書體系。今年團隊將進一步發動全台教科書革命，將攜手出版社，從原本國語單科變成國英數社自5科，希望抓緊107課綱上路機會，走入正式體制。

目前體制內的教科書審查，與一般設計接案相比較為繁瑣，讓設計師不容易參與其中，在無送審狀況下，「美感教科書」一直以來都是由康軒、南一等出版社授權提供內容，以實驗教材的形式贈送給願意合作的學校。美感教科書第二季募資計畫1月5日正式上線，目標集資350萬，並抓緊107課綱上路時機，走入正式教育體制。

美感細胞共同創辦人陳慕天表示，台灣從小就不重視美感教育，小學生2、3年才去一次美術館，甚至很多偏鄉小學的孩子沒機會去美術館，他坦言，「這樣的美學教育是失敗的」，導致這些學生長大後變成政府官員，創造出「中華民國美學」，作出毫無創意、缺乏設計感的廣告傳單，「台灣並不缺好的設計師，要改的是百分之九十九台灣人的腦袋。」

陳慕天表示，台灣的學生一天有三分之一的學生都在唸書，等於扣掉睡覺時間有一半的時間都在唸書，團隊成員因此將腦袋動到教科書上，「把無聊的教科書和遙遠美術館放在一起」，在拜訪設計師和學校的過程中，設計團隊不斷碰壁，最後成功將設計過的國語課本送到新竹縣香山區大湖國小。

康軒出版社表示，傳統國語課本在設計上滿滿的都是字，在閱讀的感覺上不是那麼舒服，新設計的課本留白的空間更多，有助激發孩子創意思考的空間，能發揮原有教科書上的教學功能又能兼顧美搞設計，讓孩子覺得看起來很舒服、很有趣，「這是一件好事！」

康軒出版社也坦言，目前政府在教科書上的法規，對新版設計來說仍有許多限制，像是美感教育的國語課本中，就設計出字形中「撇」、「豎」的貼紙，讓小朋友可以自己拼貼出不同的字，但附件附錄處理辦法要求禁止貼紙和卡紙的使用，擔心會箝制小學生的思考空間，「如何在原有內容上找到設計的空間，是現階段需要討論的事。」