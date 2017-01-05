醫院財務：長庚醫務收入掄魁 台大盈餘居冠

2017-01-05 10:42

〔記者吳亮儀／台北報導〕醫院賺錢王換人做！健保署今天公布2015年各醫院的財務報告，盈餘部分，台大醫院首次擠下常勝軍長庚醫院，雖然醫務收入220億元不及林口長庚的256億元，但台大醫整體收支20.84億元仍居冠。

依據健保署資料，各醫院財務報告整體收支排名中，依序為台大醫院（20.84億元）、中國醫藥大學附設醫院（20.35億元）、林口長庚醫院（19.43億元）、台北榮民總醫院（11.31億元）、彰化基督教醫院（9.32億元）、高雄長庚紀念醫院（7.73億元）、高雄醫學大學附設中和醫院（6.51億元）、台北醫學大學附設醫院（5.24億元）、台北市立聯合醫院（5.14億元）、台北慈濟醫院（4.5億元）。

健保署人員指出，根據2015年領取健保費用超過六億元的112家醫院財務報表，醫務收支有盈餘的有81家、虧損的有31家。

健保署人員也特別指出，醫院的人事支出普遍成長，人事費用所占比例從2014年的45%增加到2015年的47%，顯示各醫院普遍提高醫事人員的薪資酬勞，有助激勵士氣。

健保署也同時公布虧損醫院前十名，2015年虧損最多的醫院是台南市立安南醫院，整體收支虧損1.06億元，虧損最少的是「郭綜合醫院」，虧損約一百萬元。

虧損醫院前十名依序是台南市立安南醫院、麻豆新樓醫院、敏盛綜合醫院、耕莘醫院、大千綜合醫院、天晟醫院、怡仁綜合醫院、若瑟醫院、羅東聖母醫院、永和耕莘醫院、郭綜合醫院。